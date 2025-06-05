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Сотрудники МЧС спасли в Житикаре котёнка

— Сегодня, 11:30
Изображение для новости: Сотрудники МЧС спасли в Житикаре котёнка

Фото пресс-службы ДЧС

Спасатели МЧС помогли котёнку спуститься с дерева. Об этом сообщает пресс-служба ДЧС Костанайской области. 

В городе Житикара Костанайской области маленький котенок оказался на верхушке дерева на уровне третьего этажа и не смог спуститься самостоятельно.

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Фото пресс-службы ДЧС

Местные жители позвали на помощь пушистому малышу сотрудников МЧС, которые аккуратно схватили его с помощью приспособления для отлова змей и спустили на землю.

Животное без повреждений спасатели вручили неравнодушным очевидцам операции.



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