Спасатели МЧС помогли котёнку спуститься с дерева. Об этом сообщает пресс-служба ДЧС Костанайской области.

В городе Житикара Костанайской области маленький котенок оказался на верхушке дерева на уровне третьего этажа и не смог спуститься самостоятельно.

Местные жители позвали на помощь пушистому малышу сотрудников МЧС, которые аккуратно схватили его с помощью приспособления для отлова змей и спустили на землю.

Животное без повреждений спасатели вручили неравнодушным очевидцам операции.

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