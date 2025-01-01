В 10 километрах от села Карасу одноименного района Костанайской области легковой автомобиль оказался в снежном заносе и не мог продолжить движение. Об этом сообщает пресс-служба ДЧС.

Мужчина 1995 года рождения, обратился за помощью спасателей по номеру 112. Несмотря на сложные погодные условия спасатели оперативно прибыли на технике повышенной проходимости и отбуксировали автомобиль на очищенный участок дороги. Водитель в медицинской помощи не нуждался.

МЧС рекомендует учитывать штормовые предупреждения и в случае ухудшения погоды не выезжать за пределы населенного пункта!

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