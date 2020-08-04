Сотрудники музея изучат новые сакральные места региона

Карта сакральных мест Костанайской области пополнилась 9-ю новыми объектами. На 4-х из них сотрудники областного краеведческого музея уже провели обследование и благоустройство территории. В планах изучить оставшиеся 5 мавзолеев и захоронений до начала сентября, передает alau.kz

В зале областного краеведческого музея выставлены макеты сакральных объектов Костанайской области. Правда, не всех. Эта коллекция выставочного зала так и просит новые экспонаты. И над ними возможно работу начнут, но пока пополняется сама карта сакральных объектов области. В прошлом году туда попали 9 новых захоронений и мавзолеев, и теперь сотрудники музея изучают их состояние.

«На сегодняшний день мы уже обследовали 4 объекта. Это захоронение Нуржана Наушабаева, расположенное на старом мусульманском кладбище в 12 км от села Владимировка в Костанайском районе. Место захоронения Аспантая абыз аулие в Узункольском районе. Также два объекта в Наурзумском районе – это мавзолей Умбетей батыра и место захоронения Матен батыра»,- перечислила Виктория Щербин, заведующая отделом Костанайского областного историко-краеведческого музея.

Эти захоронения относятся к концу XIX — началу ХХ века, а построенные на этих местах сооружения были установлены еще позже. Сотрудники музея говорят, что благодаря своему не столь старинному возрасту, они смогли хорошо сохраниться. Оставалось лишь провести благоустройство территории: что-то побелить, а где-то выкорчевать сорняки.

«Мы их обследовали, провели фотосъемку, определили GPS-координаты, что в будущем поможет правильно эти объекты расставить на виртуальной карте. А также до октября 2020 года запланирована установка информационных указателей на пути следования и также информационных стендов на трех языках с размещение QR-кодов»,- поделилась Виктория.

Сейчас на карте сакральных объектов нашего региона находятся 38 мест захоронений и мавзолеев. Однако они расположены не во всех районах области. В 4-х из них таких мест нет вовсе. Это Федоровский, Аулиекольский, Карасуский и Житикаринский районы.

«У нас археологические памятники есть практически в каждом районе Костанайской области. Это те же самые курганы в Аулиеколе, Житикаре и в Карасу очень много археологических памятников. Но именно сакральными, конечно же, не все являются. То есть археологические памятники, памятники истории и культуры – это одно понятие, а сакральные – это немного другая тема»,- рассказала заведующая отделом музея.

Сакральным можно назвать и памятник архитектуры, и природный ландшафт, но они должны быть почитаемы среди населения. К тому же сакральные объекты могут обладать исторической ценностью и связью с политическими событиями. Вывод о том относится ли место, к числу сакральных делает специальная комиссия. Ее последнее решение, как раз и пополнило список 9 объектами в нашем регионе. 5 из них еще предстоит обследовать сотрудникам музея. Сделать это они хотят до начала сентября.

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