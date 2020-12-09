Сотрудники на карантине. В Денисовском районе приостановлено документирование граждан

Филиал НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Костанайской области предупреждает жителей региона: в Денисовском районе сейчас нет возможности оформить паспорт или удостоверение личности.

Как пояснила PR-менеджера филиала госкорпорации «Правительство для граждан» по Костанайской области Ярослава Богатырева, такая ситуация временна.

«Связано это с тем, что сотрудники Отдела миграционной полиции Денисовского района (то есть, сотрудники подразделения органов внутренних дел, которые как раз и оказывают услуги по документированию граждан) находятся на карантине в полном составе. Именно поэтому прием документов по государственной услуге «Выдача паспортов, удостоверений личности гражданам Республики Казахстан» приостановлен. В связи с этим мы рекомендуем гражданам обращаться за услугами по документированию в соседние отделы по обслуживанию населения. На данный момент обращения уже были в Отделы Житикаринского района и города Лисаковск», — пояснила Ярослава Богатырева.

Оказывать услуги начнут после того, как сотрудники ОМП района выйдут из карантина.

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