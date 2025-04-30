В Казахстане планируют внедрить видеожетоны для сотрудников поликлиник и больниц, сообщила министр здравоохранения Акмарал Альназарова.

В декабре 2024 года глава ведомства анонсировала выдачу видеожетонов для работников скорой помощи. Сейчас проект пилотно внедрили в Астане и Алматы. До конца этого года планируется подключение и других городов.

Кроме того, Минздрав рассматривает выдачу видеожетонов и работникам поликлиник.

«Рассматриваем масштабирование этого механизма, не только для скорой помощи, но и для других наших специалистов… Вопрос для сотрудников скорой помощи мы уже в приказ внедрили, сейчас вторым этапом рассматриваем именно на уровне поликлинической службы внедрение жетонов для безопасности врачей и медицинских сестёр», – сказала Альназарова.

Закупать видеожетоны будут медицинские организации и акиматы, добавила она.

Точные сроки реализации проекта ещё неизвестны. По словам министра, ведомству потребуется три месяца, чтобы внести в нормативно правовые акты соответствующие изменения.

Кроме того, Минздрав внёс предложение по установлению уголовной ответственности для лиц, напавших на медицинских работников во время несения профессиональной деятельности.

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