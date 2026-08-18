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В Костанае предупредили о возможных изменениях горячей воды

— Сегодня, 12:02
Изображение для новости: В Костанае предупредили о возможных изменениях горячей воды

Сгенерировано ИИ


Костанайская теплоэнергетическая компания предупредила жителей города: в первые две недели после запуска систем теплоснабжения могут временно измениться цвет и прозрачность горячей воды. В частности, возможно её помутнение.

В компании пояснили, что это связано с восстановлением работы системы после сезонного отключения и проведением ремонтных работ.

Согласно пункту 44 Санитарных правил, утверждённых приказом министра здравоохранения Казахстана от 20 февраля 2023 года № 26, в этот период для систем горячего водоснабжения, подключённых к открытым системам теплоснабжения, допускаются временные отклонения по отдельным показателям качества воды.

По мере стабилизации работы системы показатели горячей воды должны нормализоваться. Компания просит жителей отнестись к ситуации с пониманием.

 



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