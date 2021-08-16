Сотрудников ДЧС Костанайской области наградили за спасение ребенка из скважины с водой

Состоялась церемония награждения сотрудников оперативно-спасательного отряда, которые спасли упавшего в скважину мальчика, сообщает пресс-служба ДЧС Костанайской области.

Напомним, что 10 августа в селе Садчиковка Костанайской области в одном из частных подворий в скважину для воды глубиной 3,5 метра упал двухлетний ребёнок. К моменту прибытия, спасатели быстро оценили обстановку, и не теряя времени, принялись копать яму параллельно скважине. Добравшись до ребёнка, они успешно вытащили его на поверхность и передали бригаде медицинской помощи.

На месте работали сотрудники оперативно-спасательного отряда в составе 9 человек и 2 единицы техники.

Почетные грамоты получили руководитель оперативно спасательного отряда Аиб Базарбаев, Игорь Страшной, Арман Касымов, Артем Лапич, Сергей Левшин, Руслан Абишев, Ардак Бимендинов, Темирлан Жусупов, Омар Садуов, Серик Жумагулов.

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