Сотрудников «Казтелерадио» с 60-летием поздравила министр информации

Одна из старейших организаций города отмечает сегодня свой 60-летний юбилей. Это Костанайская областная дирекция радио и телевидения, передает alau.kz

Поздравить работников и ветеранов дирекции с этим ярким событием в Костанай прибыла министр информации и общественного развития страны Аида Балаева.

«Коллективу я желаю в первую очередь каждому из вас здоровья и успехов, благополучия. И чтобы ваш труд всегда оценивался по достоинству, и мы гордились тем, что мы являемся двигателями в созидательной работе, в продвижении нашей большой и стратегически важной сферы»,- обратилась к ветеранам «Казтелерадио» министр информации и общественного развития Аида Балаева.

Вслед за прозвучавшими поздравлениями министр лично вручила работникам и ветеранам костанайского филиала «Казтелерадио» нагрудные знаки «Еңбек ардагерi». Вклад этих людей в развитие отрасли Аида Балаева оценила высоко.

К примеру, одним из значимых результатов за последние годы, по ее словам, стал переход на цифровое вещание. Наш регион сделал этот шаг одним из первых в стране, для чего нам потребовалось модернизировать 26 телерадиостанций и построить 33 новых. В результате 98 процентов территории Костанайской области охвачены сейчас цифровым вещанием.

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