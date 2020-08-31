Совет по контролю над соблюдением педагогической этики появился в Казахстане

Одним из важнейших положений Закона «О статусе педагога» является защита учителя от привлечения к несвойственным функциям и нерегламентированной отчетности. Особо актуальны эти нормы в преддверии нового учебного года. Несмотря на принципиальную позицию МОН в этом вопросе, нарушения все еще встречаются, признает министр образования Асхат Аймагамбетов. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает BaigeNews.kz.

По информации министра, неделю назад было возбуждено административное дело по Ленгерской вспомогательной школе-интернату, где педагогов привлекли к работам, которые не входят в их должностные обязанности. Департамент по обеспечению качества в сфере образования выехал на место и провел служебное расследование. Факты подтвердились, и исполняющего обязанности руководителя школы привлекли к административной ответственности.

Проведено служебное расследование и в городе Кентау Туркестанской области – там учителей привлекали к ремонту школы. Исполняющего обязанности директора школы имени Молда Мусы и сотрудника Кентауского городского отдела образования также привлекли к административной ответственности.

По информации Аймагамбетова, за короткий период в территориальные департаменты по обеспечению качества в сфере образования поступило около сотни обращений.

«Наложено более 30 административных взысканий, причем не только на должностные лица, но на родителей учеников. Эта работа будет проводиться постоянно. Кроме административных наказаний, будут применяться и другие дисциплинарные меры вплоть до увольнения ответственных лиц. Все должностные лица, от руководителей территориальных органов до директоров школ, несут особую ответственность за защиту прав учителей», – пишет министр.

Говоря о защите прав педагогов, он напомнил о необходимости «добросовестного исполнения всеми без исключения своих обязанностей».

По его словам, каждый, кто занимается педагогической деятельностью, должен быть примером для подрастающего поколения и руководствоваться в своей работе нравственными принципами и ценностями.

«Чтобы отслеживать соблюдение этих принципов, мы рассматриваем возможность создания специального коллегиального органа, который будет рассматривать, в первую очередь, вопросы правонарушений в отношении учителей, а также вопросы грубых нарушений педагогической этики. Это Совет по вопросам педагогической этики и защите прав педагогов. Такой институт впервые в пилотном режиме введен с августа этого года в Нур-Султане», – сообщил Аймагамбетов.

В дальнейшем советы по этике могут появиться во всех регионах страны. Планируется, что они будут работать при департаментах по обеспечению качества в сфере образования.

«Мы все были свидетелями эффективной работы Советов по этике госслужащих при Агентстве по госслужбе, деятельность создаваемых советов будет организована по их примеру. Все это – начало большого пути: каждый педагог должен гордиться своим статусом и положением, работать в комфортных условиях, учить и понимать свою ответственность, ведь в их руках находится благополучие и будущее наших детей», – заключил министр.

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