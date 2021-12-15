Совместный пенсионный аннуитет введут в Казахстане

Совместный пенсионный аннуитет могут ввести в Казахстане. Об этом сообщила председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова, передает Tengrinews.kz.

На заседании Мажилиса в первом чтении представили проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития страхового рынка и рынка ценных бумаг».

«Совместный супружеский пенсионный аннуитет. Совместный аннуитет позволяет объединить пенсионные накопления супружеской пары или близких родственников для покупки пенсионного аннуитета. Если у одного супруга недостаточно пенсионных накоплений для покупки пенсионного аннуитета, а у второго имеется излишек, то совместный пенсионный аннуитет позволит им обоим получать пожизненные выплаты», — сказала Мадина Абылкасымова.

Пенсионный аннуитет — возможность получения пенсии раньше официального пенсионного возраста, при условии достаточного количества накоплений.

Сейчас в Казахстане пенсионный возраст для мужчин наступает в 63 года, для женщин в 2021 году — в 60 лет, в 2022-м — в 60 с половиной лет и будет повышаться каждый год на 6 месяцев до 2027 года, пока не достигнет 63 лет. Начать получать выплаты по пенсионному аннуитету от страховой компании мужчины могут с 55 лет, в 2021 году сумма достаточности для заключения пенсионного аннуитета для 55-летнего мужчины составляет 6,7 миллиона тенге. А женщины — с 52 лет, стоимость пенсионного аннуитета для 52-летней женщины в 2021 году составляет 9 миллионов тенге. С текущего года пенсионный аннуитет значительно подешевел. В 2020 году накопления у мужчин должны были составлять 11,3 миллиона тенге, а для женщин — 15,5 миллиона тенге.

Аннуитетные платежи осуществляются компанией по страхованию жизни на ежемесячной основе в течение всей жизни страхователя, с ежегодной индексацией. Это означает, что последующие выплаты будут увеличиваться каждый год по меньшей мере на 5 процентов.

Выплаты из ЕНПФ и из страховой компании отличаются и сроками осуществления выплат. При получении пенсии из ЕНПФ выплаты осуществляются до исчерпания пенсионных накоплений вкладчика (только накопительная составляющая пенсии). Выплаты из страховой организации осуществляются пожизненно вне зависимости от того, закончились у вкладчика пенсионные накопления или нет. То есть срок выплат не ограничивается объемом накоплений, переведенных из ЕНПФ в страховую организацию.

Отметим, что накопления, переведенные в страховую компанию по пенсионному аннуитету, не наследуются, в отличие от накоплений, оставленных на счету в ЕНПФ.