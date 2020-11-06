Современные реанимобили появятся в районах Костанайской области

Сегодня в Житикару были отправлены два реанимобиля. Теперь работа местных медиков, как отмечают сами врачи, будет значительно облегчена, потому как машины скорой помощи оснащены самым современных оборудованием и самое важное, аппаратом искусственной вентиляции легких. Кстати, до конца ноября в регион придут еще 24 реанимобиля, которые также будут отправлены в районы и города области.

Камиля Жаманкулова сегодня принимает в работу два новеньких реанимобиля, оснащенных самым современным медицинским оборудованием. Старший фельдшер Житикаринской подстанции подчеркивает, что теперь они смогут свою работу выполнять еще более качественней.

«Если раньше мы все это с собой таскали, все было портативное, ручное. Теперь все в машине и мы можем оказывать помощь в процессе транспортировки. Здесь дефибрилляторы, кислородные баллоны, кислород. Раньше у нас не хватало его, а сейчас 24 литра, мы каждого отвозили, хватало на два человека, потом приходилось заправлять. Сейчас до Костаная может сами отвезти»,- сказала Камиля Жаманкулова.

Теперь на Житикарискной подстанции будут работать пять машин скорой помощи. Кстати, сейчас на трех авто они в среднем совершают около 1000 выездов месяц. Уже завтра машины начнут свою работу с новой бригадой. При этом, как отмечает главврач Костанайской областной скорой медпомощи, процесс передачи новых реанимобилей городам и районам продолжится. На следующей неделе 4 машины уйдут в Аркалык, 4 в Лисаковск, 3 в город Тобыл, 5- в Рудный и 6 останется в Костанае. А в конце ноября в Костанайскую область придут еще 24 новых машины скорой помощи.

«УАЗы у нас идет в Амангельдинский и Жангельдинский районы.А санрай пойдут по каждому району и наши подстанции. На каждой подстанции- в Кушмуруне, Аулиеколе, Сарыколе- везде будет автомобиль нового класса. Причем в двух районах — Майлина и Аулиекольском, их будут по две единицы, так как там больше бригад»,- говорит главный врач Костанайской областной станции скорой неотложной медпомощи Ирина Штейгервальд.

Всего в этом году парк скорой медицинской помощи обновился на 50 машин, 26 из которых уже приняты на баланс. И теперь здесь числится 138 карет скорой помощи — это, кстати, 130 процентов от необходимой цифры укомплектованности.

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