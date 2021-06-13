Создатели «Спутника V» пообещали разработать детскую вакцину от коронавируса к 15 сентября

Детская вакцина от коронавируса в России будет готова к 15 сентября. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург во время беседы с Владимиром Путиным, сообщает РИА «Новости».

Глава центра отметил, что создатели проделали большую работу, чтобы ускоренно провести процедуру регистрации препарата.

«К 15 сентября, максимум – к 20 сентября, будет зарегистрирована», – заверил Александр Гинцбург.

Он отметил, что применение препарата будет иметь ограничение по возрасту.

«Одно «но» есть: там дети 15-17 лет. Везде за границей соответственно, 12-17 лет. Надо учитывать тот опыт, и ну хотя бы 14-13 лет, чтобы сразу можно было начать вакцинировать», – отметил глава центра Гамалеи.

Кроме того, Александр Гинцбург сообщил президенту России, что детям 8-9 лет пробовали делать интраназальную прививку (впрыскивание в нос) от коронавируса.

«Честно говоря, если уж совсем признаться, мы своих маленьких (детей)… интраназально просто иммунизируем, то есть ту же самую вакцину распыляем соответственно в нос. Защищает хорошо, очень хорошо», – рассказал Александр Гинцбург.

Он отметил, что у тех детей, которым делали такую прививку, не было никаких побочных явлений, никто не заболел.

Глава центра объяснил, что применяется та же самая вакцина от коронавируса, но препарат вводится без укола – вместо иголки на шприц надевается насадка, которая позволяет распылить препарат в виде аэрозоля в нос.

Ранее Александр Гинцбург сообщал ТАСС, что интраназальная прививка выйдет на клинические исследования в конце 2021 – начале 2022 года, а регистрация препарата может состояться уже в 2022 году.