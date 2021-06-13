USD 427.15
EUR 519.12
RUB 5.96
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. Создатели «Спутника V» пообещали разработать детскую вакцину от коронавируса к…

Создатели «Спутника V» пообещали разработать детскую вакцину от коронавируса к 15 сентября

newtimes.kz

Детская вакцина от коронавируса в России будет готова к 15 сентября. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург во время беседы с Владимиром Путиным, сообщает РИА «Новости»

Глава центра отметил, что создатели проделали большую работу, чтобы ускоренно провести процедуру регистрации препарата.

«К 15 сентября, максимум – к 20 сентября, будет зарегистрирована», – заверил Александр Гинцбург.

Он отметил, что применение препарата будет иметь ограничение по возрасту.

«Одно «но» есть: там дети 15-17 лет. Везде за границей соответственно, 12-17 лет. Надо учитывать тот опыт, и ну хотя бы 14-13 лет, чтобы сразу можно было начать вакцинировать», – отметил глава центра Гамалеи.

 

Кроме того, Александр Гинцбург сообщил президенту России, что детям 8-9 лет пробовали делать интраназальную прививку (впрыскивание в нос) от коронавируса.

«Честно говоря, если уж совсем признаться, мы своих маленьких (детей)… интраназально просто иммунизируем, то есть ту же самую вакцину распыляем соответственно в нос. Защищает хорошо, очень хорошо», – рассказал Александр Гинцбург.

Он отметил, что у тех детей, которым делали такую прививку, не было никаких побочных явлений, никто не заболел.

Глава центра объяснил, что применяется та же самая вакцина от коронавируса, но препарат вводится без укола – вместо иголки на шприц надевается насадка, которая позволяет распылить препарат в виде аэрозоля в нос.

Ранее Александр Гинцбург сообщал ТАСС, что интраназальная прививка выйдет на клинические исследования в конце 2021 – начале 2022 года, а регистрация препарата может состояться уже в 2022 году.

 

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

Вход в ЦОН по Ashyq. Костанайские ЦОНы будут работать без брони
Следующая новость

Глава ВОЗ оценил версию лабораторного происхождения коронавируса