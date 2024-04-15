Создавало угрозу. К реальному сроку лишения свободы приговорен костанаец за торговлю виртуальной валютой

Суд признал 35-летнего костанайца Дениса Галкина виновным в незаконном предпринимательстве по обмену необеспеченных цифровых активов, что было запрещено в Казахстане 7 июля 2020 года.

По мнению обвинения, Галкин, начиная с этого же года, через созданный им виртуальный обменный пункт, проводил операции с двумя видами криптовалюты: биткоин и лайткоин.

«Есть закон, это нормативное постановление Верховного суда, пункт 10, согласно которому при незаконном предпринимательстве вся сумма денежных средств, полученных от реализации товаров, независимо от расходов и затрат, считается доходом», — сказал судья Сатыбалды Оразбай.

За два года работы виртуального обменного пункта, как выяснило судебное следствие, Галкин от оборота активов получил доход в 1 миллиард 269 миллионов тенге, хотя представитель гособвинения называл сумму в два раза большую. Теперь она должна быть взыскана в доход государства. Незаконное предпринимательство относится к преступлениям средней тяжести, но, при назначении наказания суд учел его повышенную степень общественной опасности.

«Преступление реально создавало угрозу экономической безопасности страны, так как при обмене необеспеченных цифровых активов, клиенты не предоставляли вам доказательства о законности происхождения своих денег, а вы, в свою очередь, от них не потребовали таких доказательств», — сказал судья.

Это создало условия обхода госсистемы по противодействию теневой экономике и бесконтрольному выводу денежных средств, возможно и нажитых преступным путем. Суд признал наличие у Галкина малолетнего ребенка смягчающим вину обстоятельством, как и отсутствие судимостей и положительные характеристики, и назначил в качестве наказания 2 года лишения свободы в учреждении с минимальным режимом безопасности.

«Что касается конфискации имущества. Дом и автомобиль Hyundai Tucson не конфисковываются, но арест за ними сохраняется до исполнения приговора в части гражданского иска. Конфискация автомобиля Toyota Highlander, мотивирована тем, что он приобретен в период незаконного предпринимательства», — уточнил судья.

Ноутбук у Галкина конфискован, как орудие совершения преступления, и цифровые активы как предмет незаконного предпринимательства. Кроме того, суд постановил взыскать с Галкина судебную госпошлину в 38 миллионов тенге. На добровольный платеж ему отпущено два месяца, после он будет взыскан принудительно. Насколько нам известно, подсудимый и его защита намерены судебное решение обжаловать.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.