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Спад заболеваемости COVID-19 продолжается в Казахстане

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Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 13 февраля в Казахстане рассказали в Минздраве РК, передает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрированы 837 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтвержден 201 801 случай, из них:

  • в городе Нур-Султан — 23 739 (+53),
  • в городе Алматы — 23 536 (+110),
  • в ВКО — 21 114 (+61),
  • в Атырауской области — 16 673 (+30),
  • в Павлодарской области — 16 230 (+130),
  • в Карагандинской области — 14 708 (+69),
  • в Акмолинской области — 12 573 (+69),
  • в ЗКО — 12 086 (+77),
  • в СКО — 11 803 (+49),
  • в Костанайской области — 11 362 (+75),
  • в Алматинской области — 10 070 (+53),
  • в городе Шымкент — 5 996 (+5),
  • в Жамбылской области — 5 748 (+14),
  • в Туркестанской области — 4 209 (+4),
  • в Мангистауской области — 4 155 (+10),
  • в Актюбинской области — 4 085 (+11),
  • в Кызылординской области — 3 714 (+17).

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1 024 человека выздоровели от коронавирусной инфекции

  • в городе Нур-Султан — 145,
  • в городе Алматы — 149,
  • в городе Шымкент — 8,
  • в Акмолинской области — 215,
  • в Алматинской области — 88,
  • в Атырауской области — 44,
  • в ВКО — 19,
  • в ЗКО — 43,
  • в Карагандинской области — 36,
  • в Костанайской области — 7,
  • в Кызылординской области — 9,
  • в Мангистауской области — 12,
  • в Павлодарской области — 201,
  • в СКО — 47,
  • в Туркестанской области — 1.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 184 339 человек.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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