Спад заболеваемости COVID-19 продолжается в Казахстане

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 13 февраля в Казахстане рассказали в Минздраве РК, передает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрированы 837 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтвержден 201 801 случай, из них:
- в городе Нур-Султан — 23 739 (+53),
- в городе Алматы — 23 536 (+110),
- в ВКО — 21 114 (+61),
- в Атырауской области — 16 673 (+30),
- в Павлодарской области — 16 230 (+130),
- в Карагандинской области — 14 708 (+69),
- в Акмолинской области — 12 573 (+69),
- в ЗКО — 12 086 (+77),
- в СКО — 11 803 (+49),
- в Костанайской области — 11 362 (+75),
- в Алматинской области — 10 070 (+53),
- в городе Шымкент — 5 996 (+5),
- в Жамбылской области — 5 748 (+14),
- в Туркестанской области — 4 209 (+4),
- в Мангистауской области — 4 155 (+10),
- в Актюбинской области — 4 085 (+11),
- в Кызылординской области — 3 714 (+17).
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 1 024 человека выздоровели от коронавирусной инфекции
- в городе Нур-Султан — 145,
- в городе Алматы — 149,
- в городе Шымкент — 8,
- в Акмолинской области — 215,
- в Алматинской области — 88,
- в Атырауской области — 44,
- в ВКО — 19,
- в ЗКО — 43,
- в Карагандинской области — 36,
- в Костанайской области — 7,
- в Кызылординской области — 9,
- в Мангистауской области — 12,
- в Павлодарской области — 201,
- в СКО — 47,
- в Туркестанской области — 1.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 184 339 человек.
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COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области