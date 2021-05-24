Спад заражений ковидом вновь зафиксирован в Казахстане

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За прошедшие сутки (по данным на 23 мая) в Казахстане зарегистрировано 1832 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
Напомним, 22 мая в республике было зафиксировано 2167 новых случаев заболевания, а 21 мая — 2267 случаев.
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Всего в стране подтверждено 375 014 случаев, из них:
в городе Нур-Султане – 179,
в городе Алматы – 398,
в городе Шымкенте – 77,
в Акмолинской области – 140,
в Актюбинской области – 34,
в Алматинской области – 104,
в Атырауской области – 84,
в ВКО – 80,
в Жамбылской области – 24,
в ЗКО – 85,
в Карагандинской области – 355,
в Костанайской области – 41,
в Кызылординской области – 43,
в Мангистауской области – 35
в Павлодарской области – 73,
в СКО – 42,
в Туркестанской области – 38.
В то же время 2792 человека выздоровели от коронавирусной инфекции:
в городе Нур-Султане — 187,
в городе Алматы — 680,
в городе Шымкенте — 364,
в Акмолинской области — 345,
в Актюбинской области — 4,
в Алматинской области — 489,
в Атырауской области — 98,
в ВКО — 65,
в Жамбылской области — 0
в ЗКО — 40,
в Карагандинской области — 364,
в Костанайской области — 15,
в Кызылординской области – 35,
в Мангистауской области — 65,
в Павлодарской области — 15,
в СКО — 21,
в Туркестанской области — 5.
Всего в стране выздоровело 338 730 человек от COVID-19.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области