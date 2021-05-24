Спад заражений ковидом вновь зафиксирован в Казахстане

За прошедшие сутки (по данным на 23 мая) в Казахстане зарегистрировано 1832 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

Напомним, 22 мая в республике было зафиксировано 2167 новых случаев заболевания, а 21 мая — 2267 случаев.

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Всего в стране подтверждено 375 014 случаев, из них:

в городе Нур-Султане – 179,

в городе Алматы – 398,

в городе Шымкенте – 77,

в Акмолинской области – 140,

в Актюбинской области – 34,

в Алматинской области – 104,

в Атырауской области – 84,

в ВКО – 80,

в Жамбылской области – 24,

в ЗКО – 85,

в Карагандинской области – 355,

в Костанайской области – 41,

в Кызылординской области – 43,

в Мангистауской области – 35

в Павлодарской области – 73,

в СКО – 42,

в Туркестанской области – 38.

В то же время 2792 человека выздоровели от коронавирусной инфекции:

в городе Нур-Султане — 187,

в городе Алматы — 680,

в городе Шымкенте — 364,

в Акмолинской области — 345,

в Актюбинской области — 4,

в Алматинской области — 489,

в Атырауской области — 98,

в ВКО — 65,

в Жамбылской области — 0

в ЗКО — 40,

в Карагандинской области — 364,

в Костанайской области — 15,

в Кызылординской области – 35,

в Мангистауской области — 65,

в Павлодарской области — 15,

в СКО — 21,

в Туркестанской области — 5.

Всего в стране выздоровело 338 730 человек от COVID-19.

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