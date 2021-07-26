Спад жары. Прогноз погоды по Казахстану на 27-29 июля

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Спад жары на северной половине Казахстана.
В начале недели антициклон из районов Москвы будет оказывать влияние на большую часть территории страны. В связи с чем прохладные воздушные массы принесет спад жары, преимущественно ожидается погода без осадков.
Ночи станут более прохладными, а дневная температура будет вполне комфортной.
Затем погоду на территории республики будет определять поле пониженного давления. Оно принесет: 28 июля на запад и восток, 28-29 июля на север, северо-запад и в южную половину Казахстана, и 29 июля в центр кратковременные дожди с грозами, порывистым ветром, а также прогнозируется град.
Понижение температуры воздуха на северо-западе и севере страны ночью достигнет 8-16, а днем 17-30 тепла.
В центре и на востоке ночью до 8-18, днем до 22-30 тепла.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области