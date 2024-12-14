Спам-звонки сегодня как раздражающий фактор они мешают работать и нацелены на мошенничество. К сожалению, спам-звонками промышляют не только аферисты, но и компании (даже проверенные) – они надеются через такой обзвон увеличить продажи и количество клиентов, а также навязать свои услуги.

Fingramota.kz расскажет, как не попасть в ловушку злоумышленников, которые могут использовать спам-звонки в своих целях.

Используйте встроенные функции смартфона по блокировке номеров

Помните, что это можно сделать только после поступления нежелательных звонков.

На Android

Перейдите в «Журнал вызовов», нажмите на номер, выберите «Заблокировать» или «Пожаловаться».

На iPhone

Откройте «Недавние вызовы», нажмите значок «i» рядом с номером, выберите «Заблокировать абонента».

Кстати, владельцы iPhone с IOS 13 и более поздними версиями могут также воспользоваться функцией «Заглушение неизвестных», которая находится в «Настройках». Данная опция бесплатна и позволяет блокировать вызовы от абонентов, которых нет в списке ваших контактов и с которыми вы никогда не общались с этого номера. При этом вызов от неизвестного абонента будет переадресован на автоответчик и отобразится в списке недавних вызовов, но вы не получите уведомления в момент вызова. Если не получается найти данную функцию, можно воспользоваться поисковиком на телефоне.

Установите специальные приложения

Сегодня на рынке представлено много разных приложений для блокировки спама. Они используют базы данных, чтобы определять и блокировать нежелательные вызовы. Можете обратить внимание на следующие варианты:

Truecaller: идентифицирует звонящего и предупреждает о спаме.

Kaspersky Who Calls или Hiya: блокируют мошеннические звонки.

CallApp: предоставляет информацию о звонящем.

Делитесь своим номером как можно реже

Не указывайте свой номер на сайтах, которые кажутся вам подозрительными. Также не участвуйте в сомнительных акциях и опросах, где требуют номер.

Используйте отдельный номер для регистрации в интернете. Если есть возможность, используйте эту SIM-карту на телефоне, которым уже не пользуетесь. Поставьте его на беззвучный режим и изредка проверяйте.

Обратитесь к своему оператору за услугой фильтрации спам-звонков

Это может быть бесплатная услуга или за небольшую сумму – в любом случае, ваши спокойствие и безопасность гораздо важнее. Иногда услуга фильтрации может называться «Черный список».

Сообщайте о спам-звонках своему оператору

Если вам регулярно звонит один и тот же абонент, обязательно сообщите о нем менеджеру мобильной связи, обслуживающему ваш сотовый номер. Как правило, операторы связи занимаются сбором информации о спам-номерах и составляют собственные «черные списки». Также ваш звонок послужит улучшению политики безопасности сотового оператора, что является несомненным плюсом.

Воспользуйтесь функцией «Определитель номера» 2ГИС

Почти у каждого казахстанца есть на телефоне это приложение со множеством функций. Но мало кто знает о такой его полезной функции как определитель номера. К сожалению, пока она доступна только владельцы iPhone по следующему алгоритму: Настройки – Телефон — Блокировка и идентификация вызова – тумблер напротив 2ГИС.

Теперь у вас будет определяться звонящая организация, а учитывая, что в приложении огромные базы номеров компаний и магазинов, вам это не помешает. Но учтите, что в 2ГИС зарегистрированы, как правило, добропорядочные организации, но мошенники всегда найдут как просочиться, так что лишняя безопасность вам точно не повредит.

Избегайте общения с владельцами незнакомых и подозрительных номеров

Если вы ответили на спам-звонок, не подтверждайте личную информацию — просто повесьте трубку.

Немедленно завершите разговор, если вам предлагают личную встречу, требуют коды или данные банковских карт. И дальше проверьте номер в интернете или с помощью приложений, а потом заблокируйте его.

Ни в коем случае не перезванивайте на незнакомые номера, особенно если они короткие или с кодами незнакомых стран.

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