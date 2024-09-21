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Стартовала XXXVII спартакиада Костанайской области — 2024

Кадр из видео

Накануне прошло открытие спартакиады в Карабалыкском районе.

Сегодня начались соревнования.

Сopевнования по игровым видам спорта открыли команды Карабалыкского района и г. Рудный. В волейболе соревновались женщины, в баскетболе — мужчины. Для игровых видов спорта это финальная часть. Все команды до спартакиады победили в зональных соревнованиях. Только команды Карабалыкского района прошли в финальную часть на правах хозяев.

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