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Спасатель, который приехал бороться с паводком, умер от инфаркта

Фотография для новости Спасатель, который приехал бороться с паводком, умер от инфаркта

Фото взято с сайта orda.kz

В Северо-Казахстанской области скончался спасатель, командированный в регион для борьбы с паводком, сообщили в областном департаменте по чрезвычайным ситуациям, сообщает informburo.kz

Прапорщик гражданской защиты Бекжан Балданов прибыл в Тайыншу 1 апреля в составе подразделения из Туркестанской области. Тем же вечером ему стало плохо, и мужчину доставили в Тайыншинскую районную больницу, откуда его планировали бортом санитарной авиации доставить в госпиталь в Петропавловске.

В ночь на 2 апреля Бекжан Балданов скончался в реанимации. Врачи установили, что причиной его смерти стал острый инфаркт миокарда.
Бекжан Балданов родился в 1978 году. Он возглавлял отделение пожарной части №6 Сайранского района.

Ранее житель Западно-Казахстанской области во время паводка нанёс ножевое ранение спасателю, который переправлял на лодке местных жителей.

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