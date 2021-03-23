Спасатели доставили роженицу с новорожденным в Аркалык

Нередко на автодорогах южного региона Костанайской области люди оказываются в заложниках заносов и переметов. Холодные степные ветра вызывают бураны и метели даже эти в мартовские дни. Поэтому вопрос безопасности, сохранения здоровья и жизни людей – всегда на первом месте, сообщает пресс-служба ДЧС Костанайской области.

21 марта в 09:36 на пульт 112 поступило сообщение о том, что в селе Фурманово, в 30 км от Аркалыка, нуждается в срочной госпитализации роженица с младенцем.

33-летнюю женщину с ребенком в сопровождении местного фельдшера и родственницы на карете скорой помощи довезли до трассы. Следовавший впереди грейдер, расчищал проселочную дорогу от снега. Однако из-за поземки низовой ветер обратно сметал снег на расчищенную дорогу. В такую непогоду добраться до города на обычном транспорте было крайне тяжело.

Тогда сотрудники спасательного подразделения Аркалыка, используя технику высокой проходимости, гусеничный тягач ГТ-ТБ, выехали к месту вызова.

Доехав из Аркалыка до поворота в сторону села Фурманово, они пересадили женщину с ребенком с автомашины скорой в тягач . Чтобы сократить время пребывания в пути, через несколько километров к ним навстречу выехал быстроходный вездеход СКБ-600.

В 14.31, преодолевая снежные переметы, женщину с ребёнком передали врачам родильного дома Аркалыка.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.