В Костанайской области продолжаются противопаводковые мероприятия. В Амангельдинском районе работает группировка спасателей ДЧС и военнослужащих второго спасательного батальона воинской части 52859 имени М. Мамраева.

Работы проходят в штатном режиме, ситуация остается под контролем. Координацию действий спасателей осуществляют майор гражданской защиты Нурсултан Бекетов и начальник отдела по чрезвычайным ситуациям Амангельдинского района подполковник гражданской защиты Серік Төлебай.

Нурсултан Бекетов — опытный специалист с более чем 11-летним стажем в системе гражданской защиты. В прошлом году он принимал участие в ликвидации последствий паводков в Карасуском районе, где его грамотные решения помогли снизить ущерб от стихии. Сейчас, руководя группировкой в Амангельдинском районе, он организует все необходимые работы: укрепление береговых линий, расчистку русел рек, откачку воды и помощь местному населению.

Совместно с ним безопасность региона обеспечивает подполковник гражданской защиты Серік Төлебай. Он хорошо знает территорию и специфику паводковой ситуации в районе, что позволяет своевременно принимать меры для предотвращения возможных последствий разлива воды. Слаженная работа спасателей и военнослужащих под их руководством помогает проходить период половодья спокойно и без серьезных последствий.

Специалисты продолжают мониторинг обстановки и готовы оперативно реагировать на любые изменения.

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