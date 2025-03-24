В Костанайской области продолжаются противопаводковые мероприятия. В Амангельдинском районе работает группировка спасателей ДЧС и военнослужащих второго спасательного батальона воинской части 52859 имени М. Мамраева.
Работы проходят в штатном режиме, ситуация остается под контролем. Координацию действий спасателей осуществляют майор гражданской защиты Нурсултан Бекетов и начальник отдела по чрезвычайным ситуациям Амангельдинского района подполковник гражданской защиты Серік Төлебай.
Нурсултан Бекетов — опытный специалист с более чем 11-летним стажем в системе гражданской защиты. В прошлом году он принимал участие в ликвидации последствий паводков в Карасуском районе, где его грамотные решения помогли снизить ущерб от стихии. Сейчас, руководя группировкой в Амангельдинском районе, он организует все необходимые работы: укрепление береговых линий, расчистку русел рек, откачку воды и помощь местному населению.
Совместно с ним безопасность региона обеспечивает подполковник гражданской защиты Серік Төлебай. Он хорошо знает территорию и специфику паводковой ситуации в районе, что позволяет своевременно принимать меры для предотвращения возможных последствий разлива воды. Слаженная работа спасателей и военнослужащих под их руководством помогает проходить период половодья спокойно и без серьезных последствий.
Специалисты продолжают мониторинг обстановки и готовы оперативно реагировать на любые изменения.
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