Спасатели извлекли двоих пострадавших из искорёженного автомобиля в Костанае — видео

Кадр из видео ДЧС Костанайской области
Как сообщает пресс-служба ДЧС Костанайской области, 23 декабря в 13. 20, на месте дорожно-транспортного происшествия на автодороге «Костанай-г.Тобыл» проведены аварийно-спасательные работы.
Прибыв на место аварии, сотрудники ОСО ДЧС Костанайской области стабилизировали транспортные средства и отключили аккумуляторы во избежание возгорания.
«Затем с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента «Холматро», извлекли двоих пострадавших из автомобиля «Toyota», и передали медицинской службе «103».
Видео пресс-службы ДЧС Костанайской области