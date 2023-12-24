Спасатели извлекли двоих пострадавших из искорёженного автомобиля в Костанае — видео

Как сообщает пресс-служба ДЧС Костанайской области, 23 декабря в 13. 20, на месте дорожно-транспортного происшествия на автодороге «Костанай-г.Тобыл» проведены аварийно-спасательные работы.

Прибыв на место аварии, сотрудники ОСО ДЧС Костанайской области стабилизировали транспортные средства и отключили аккумуляторы во избежание возгорания.

«Затем с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента «Холматро», извлекли двоих пострадавших из автомобиля «Toyota», и передали медицинской службе «103».

Видео пресс-службы ДЧС Костанайской области

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