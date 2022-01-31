Спасатели эвакуировали детей из снежного заноса в Костанайской области

Сегодня, 31 января, рано утром в 04:32 в «112» поступило сообщение, что на трассе Аркалык-Кайынды на снежном заносе застрял автомобиль марки ВАЗ, сообщила пресс-секретарь Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области Зината Кучекпаева.

В 07:23 спасатели уже были на месте, по их словам, пассажиры двигались по маршруту до г.Аркалыка, но водитель из-за плохой видимости в связи с бураном не смог справиться с управлением и съехал кювет.

В салоне машины находились 6 человек, среди них двое детей. Отбуксировав машину на очищенную трассу, спасатели проверили состояние всех пассажиров — в медицинской помощи никто не нуждался. Сами спасенные, выразили большую благодарность за оперативность действий в оказании помощи взрослым и детям. Плохие погодные условия, метель, буран и метровые сугробы осложнили путь обратно, но спасатели благополучно сопроводили спасенных до г.Аркалык.

Сотрудники ДЧС в очередной̆ раз предупреждают население, при получении штормовых предупреждений ограничить выезда за пределы населенных пунктов. А в случае ЧС звонить по номеру «101» или «112».

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