Спасатели эвакуировали детей из снежного заноса в Костанайской области

Сегодня, 31 января, рано утром в 04:32 в «112» поступило сообщение, что на трассе Аркалык-Кайынды на снежном заносе застрял автомобиль марки ВАЗ, сообщила пресс-секретарь Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области Зината Кучекпаева.
В 07:23 спасатели уже были на месте, по их словам, пассажиры двигались по маршруту до г.Аркалыка, но водитель из-за плохой видимости в связи с бураном не смог справиться с управлением и съехал кювет.
- Отмена уроков, прогноз погоды, постановления, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал
В салоне машины находились 6 человек, среди них двое детей. Отбуксировав машину на очищенную трассу, спасатели проверили состояние всех пассажиров — в медицинской помощи никто не нуждался. Сами спасенные, выразили большую благодарность за оперативность действий в оказании помощи взрослым и детям. Плохие погодные условия, метель, буран и метровые сугробы осложнили путь обратно, но спасатели благополучно сопроводили спасенных до г.Аркалык.
Сотрудники ДЧС в очередной̆ раз предупреждают население, при получении штормовых предупреждений ограничить выезда за пределы населенных пунктов. А в случае ЧС звонить по номеру «101» или «112».
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
Код этого блока: