Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан продолжает круглосуточную поисково-спасательную операцию по установлению обстоятельств инцидента с вертолетом Сил воздушной обороны Республики Казахстан, с которым ранее была потеряна связь в районе населённого пункта Отар.
В ходе космического мониторинга, проводимого в Оперативном штабе Командного центра МЧС, на акватории озера Сорбулак Алматинской области было зафиксировано пятно, предположительно имеющее масляную природу. Группировка спасателей МЧС незамедлительно выдвинулась в указанный район. Поиски продолжались и в ночное время. В результате обследования на месте были обнаружены фрагменты воздушного судна, предположительно принадлежащего Силам воздушной обороны РК.
На месте работают спасатели МЧС. Задействовано спецоборудование: эхолоты, БПЛА и подводные дроны.
К поисково-спасательной операции привлечены порядка 200 человек личного состава, 40 единиц техники, 15 плавсредств, 4 кинологических расчета и 2 воздушных судов МЧС.
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.