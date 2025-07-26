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Спасатели МЧС Казахстана обнаружили фрагменты воздушного судна

— Сегодня, 13:15
Изображение для новости: Спасатели МЧС Казахстана обнаружили фрагменты воздушного судна

Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан продолжает круглосуточную поисково-спасательную операцию по установлению обстоятельств инцидента с вертолетом Сил воздушной обороны Республики Казахстан, с которым ранее была потеряна связь в районе населённого пункта Отар.

В ходе космического мониторинга, проводимого в Оперативном штабе Командного центра МЧС, на акватории озера Сорбулак Алматинской области было зафиксировано пятно, предположительно имеющее масляную природу. Группировка спасателей МЧС незамедлительно выдвинулась в указанный район. Поиски продолжались и в ночное время. В результате обследования на месте были обнаружены фрагменты воздушного судна, предположительно принадлежащего Силам воздушной обороны РК.

На месте работают спасатели МЧС. Задействовано спецоборудование: эхолоты, БПЛА и подводные дроны. 

К поисково-спасательной операции привлечены порядка 200 человек личного состава, 40 единиц техники, 15 плавсредств, 4 кинологических расчета и 2 воздушных судов МЧС.



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