Сегодня в Костанае в кухонном помещении одного из кафе произошло задымление.
На место происшествия оперативно прибыли пожарные расчёты, медики Центра медицины катастроф, сотрудники оперативно-спасательного отряда и другие экстренные службы.
По прибытию установлено, что возгорание началось в мангальной зоне и распространилось на вентиляционную вытяжку.
Горели жировые отложения внутри системы вентиляции. Благодаря слаженным действиям спасателей огонь был быстро локализован и ликвидирован, не допущено его дальнейшее распространение. Пострадавших нет.
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