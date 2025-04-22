Сегодня в Костанае в кухонном помещении одного из кафе произошло задымление.

На место происшествия оперативно прибыли пожарные расчёты, медики Центра медицины катастроф, сотрудники оперативно-спасательного отряда и другие экстренные службы.

По прибытию установлено, что возгорание началось в мангальной зоне и распространилось на вентиляционную вытяжку.

Горели жировые отложения внутри системы вентиляции. Благодаря слаженным действиям спасателей огонь был быстро локализован и ликвидирован, не допущено его дальнейшее распространение. Пострадавших нет.

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