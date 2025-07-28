Сегодня на пульт 112 поступило сообщение о том, что в селе Аманкарагай Аулиекольского района горит машина.

К месту вызова оперативно прибыли пожарные расчеты.

По прибытию спасателей установлено, что в легковом автомобиле произошло загорание моторного отсека.

С помощью пенообразователя пожар полностью ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. Причина устанавливается.

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