Выпуск ТВ-новостей - 24.07.25-видео https://youtu.be/Bqrodv-6f0g
Сегодня на пульт 112 поступило сообщение о том, что в селе Аманкарагай Аулиекольского района горит машина.
К месту вызова оперативно прибыли пожарные расчеты.
По прибытию спасателей установлено, что в легковом автомобиле произошло загорание моторного отсека.
С помощью пенообразователя пожар полностью ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. Причина устанавливается.
Директор Департамента науки и инноваций МВРИ Ляззат Джусипова на брифинге в СЦК 28 июля 2025...
В ходе мониторинга с использованием видеокамер Центра оперативного управления был зафиксирован факт повреждения зелёных насаждений...
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