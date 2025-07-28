USD 544.87 EUR 639.02 RUB 6.88

Спасатели МЧС потушили горящий автомобиль в Костанайской области

— Сегодня, 16:46
Изображение для новости: Спасатели МЧС потушили горящий автомобиль в Костанайской области

ДЧС области

Сегодня на пульт 112 поступило сообщение о том, что в селе Аманкарагай Аулиекольского района горит машина.

К месту вызова оперативно прибыли пожарные расчеты.

По прибытию спасателей установлено, что в легковом автомобиле произошло загорание моторного отсека.

С помощью пенообразователя пожар полностью ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. Причина устанавливается.



Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.