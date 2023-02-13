Спасатели начали покидать Турцию из-за мародеров

Спасатели, помогающие пострадавшим от землетрясения в Турции, начали покидать страну из-за мародеров, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Türkiye Gazetesi.

Турецкие власти никак не прокомментировали беспорядки, однако президент Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что правительство будет жестко бороться с мародерами и другими преступниками.

В частности, израильская поисково-спасательная группа United Hatzalah покинула Турцию после шести дней пребывания из-за «значительной угрозы безопасности», направленной против группы, говорится в издании The Times of Israel.

Исполнительный директор United Hatzalah Эли Поллак и вице-президент по операциям Дов Майзель заявили, что они получили разведданные о конкретной и непосредственной угрозе израильской делегации и должны поставить безопасность персонала на первое место.

«Мы знали, что существует определенный уровень риска при отправке нашей команды в этот район Турции, который находится недалеко от сирийской границы, но мы предприняли необходимые шаги, чтобы смягчить угрозу ради нашей миссии по спасению жизней», — сказал Майзель.

По данным Министерства юстиции Турции, после катастрофы на улицах активизировались мародеры. Люди грабят магазины, снимают с погибших ценные вещи. Также на улицах начались столкновения различных группировок, в пострадавших от землетрясений районах звучат выстрелы.

Кроме того, представители Вооруженных сил Австрии также заявили, что покидают зону землетрясения в Турции, по причине отсутствия безопасности и угрозы жизни самим военным и спасателям из-за вооруженных банд мародеров и периодической стрельбы.

«Ожидаемый успех спасательной операции несоизмерим с риском для безопасности. В Турции наблюдается усиление противостояний между группировками. Сообщается, что были произведены выстрелы», — заявил подполковник Пьер Кугельвейс, процитировали в издании Deutsche Welle.

Две немецкие гуманитарные организации также приостановили спасательные операции в пострадавшей от землетрясения Турции, ссылаясь на проблемы с безопасностью и сообщения о столкновениях между группами людей и стрельбе.

Немецкая международная поисково-спасательная организация (ISAR) и Федеральное агентство технической помощи Германии (THW) заявили, что возобновят свою работу, как только турецкое агентство гражданской обороны AFAD классифицирует ситуацию как безопасную. Оперативный менеджер ISAR Стивен Байер сказал, что ситуация с безопасностью немного ухудшается по мере того, как проходят дни после катастрофы.

«Отчасти это связано с тем, что продукты питания заканчиваются, запасы воды иссякают, и тогда люди отправляются на поиски пищи и воды. Также причина заключается в том, что надежда, которая была у людей, сейчас все больше угасает, и эта надежда может превратиться в гнев», — сказал он, выступая в лагере для спасателей в городе Кирихан.

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