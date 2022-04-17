Спасатели нашли пропавшего пастуха в Костанайской области

17 апреля в 20 киломтерах от поселка Урпек, сотрудники департамента по ЧС приступили к поискам пропавшего пастуха.

Сельчанин 1999 г.р. утром 15 апреля выехал верхом на лошади на поиски скота в сторону земельного участка «Кулік» и не вернулся.

К вечеру спасатели нашли пастуха на земельном участке Коянбай Тастинского сельского округа Амангельдинского района в 35 км. от участка Кулик. Он находился в зимовке крестьянского хозяйства «Табыс» на животноводческой ферме, расположенной на территории Тастинского сельского округа Амангельдинского района.

Сотрудники подразделения оперативно-спасательного отряда г. Аркалыка доставили его в поселок Урпек. В медицинской помощи он не нуждался.

В поисковых работах приняли участие 4 сотрудника ДЧС и 2 ед. специальной техники Нива-Бронто, СКБ-600.

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