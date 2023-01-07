Спасатели нашли жителей села Амангельды

7 января в 00:30 в 40 км от п. Амангельды, силы ДЧС приступили к поискам граждан 1954 г.р., 1981 г.р. и1987 г.р., которые 06.01. примерно в 09-00 выехали на легковой а/м с земельного участка Тулкуле по полевой дороге в поисках скота.

Вскоре у них закончилось топливо, и они запросили помощь.

07.01. в 10-15 все трое мужчин были найдены в 15 км. от с.Амангельды в местности Сулекті, Вмедицинской помощи они не нуждались, доставлены в с. Амангельды по месту жительства.

В поиско-спасательных работах были задействованы сотрудники Отдела по ЧС Амангельдиского района на технике высокой проходимости Нива-БРОНТО.

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