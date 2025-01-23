По факту обнаружения тела ранее пропавшего жителя села Заречное полицией начато досудебное расследование. Тело мужчины было найдено спасателями в степи между п. Алтын Дала и п. Джамбул. Об этом сообщает пресс-служба ДП области.

При визуальном осмотре признаков насильственной смерти не выявлено. Согласно предварительным данным, причиной смерти является переохлаждение.

Напомним, поисками пропавшего занимались волонтеры, полицейские и спасатели. Мужчина ушел из дома 14 января.

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