В Костанае в связи с обильными осадками в виде снега и дождя произошло три случая падения деревьев на припаркованные автомобили. Из-за налипания мокрого снега и дождя ветви не выдержали тяжести, что привело к их обрушению.
Первый инцидент зафиксирован в 8 микрорайоне. Прибывшие на место спасатели с помощью бензопилы оперативно распилили ствол и ветви, после чего убрали дерево с автомобиля, освободив транспортное средство. Второй случай произошел по улице Тауелсиздик.
Сотрудники оперативно-спасательного отряда ДЧС Костанайской области в ходе работ применили альпинистское снаряжение, зафиксировав дерево, чтобы исключить дальнейшее падение и угрозу повреждения имущества.
Затем с использованием бензопилы они аккуратно демонтировали упавшее дерево и освободили автомобиль. Третий случай произошёл на улице Баймагамбетова. По аналогичному алгоритму спасатели произвели распил и удаление дерева, освободив припаркованную машину. В результате происшествий пострадавших нет. Спасатели напоминают владельцам транспортных средств о необходимости проявлять осторожность при выборе мест парковки вблизи деревьев в период неблагоприятных погодных условий.
