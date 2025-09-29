 Ya Metrika Fast
Спасатели помогают костанайцам, чьи авто оказались завалены деревьями

— Сегодня, 15:57
Изображение для новости: Спасатели помогают костанайцам, чьи авто оказались завалены деревьями

Фото пресс-службы ДЧС

В Костанае в связи с обильными осадками в виде снега и дождя произошло три случая падения деревьев на припаркованные автомобили. Из-за налипания мокрого снега и дождя ветви не выдержали тяжести, что привело к их обрушению.  

Изображение 5 для Спасатели помогают костанайцам, чьи авто оказались завалены деревьями

Фото ДЧС области

Первый инцидент зафиксирован в 8 микрорайоне. Прибывшие на место спасатели с помощью бензопилы оперативно распилили ствол и ветви, после чего убрали дерево с автомобиля, освободив транспортное средство.  Второй случай произошел по улице Тауелсиздик.

Изображение 6 для Спасатели помогают костанайцам, чьи авто оказались завалены деревьями

Сотрудники оперативно-спасательного отряда ДЧС Костанайской области в ходе работ применили альпинистское снаряжение, зафиксировав дерево, чтобы исключить дальнейшее падение и угрозу повреждения имущества.

Изображение 7 для Спасатели помогают костанайцам, чьи авто оказались завалены деревьями

Затем с использованием бензопилы они аккуратно демонтировали упавшее дерево и освободили автомобиль. Третий случай произошёл на улице Баймагамбетова. По аналогичному алгоритму спасатели произвели распил и удаление дерева, освободив припаркованную машину.  В результате происшествий пострадавших нет. Спасатели напоминают владельцам транспортных средств о необходимости проявлять осторожность при выборе мест парковки вблизи деревьев в период неблагоприятных погодных условий.



