Спасатели помогли доставить ребенка в больницу в Костанайской области

14 марта в 11:30 на пульт «112» поступило сообщение от акима Кабыргинского сельского округа о том, что в селе Кабырга болеет полуторагодовалая девочка.
У ребёнка повышенная температура. Ей требовалась срочная медицинская помощь.
Село Кабырга находится в 70 км от районного центра. В связи с буранами дороги к населенному пункту замело снегом.
В 12:05 к месту вызова направились сотрудники ОЧС Амангельдинского района на специальной технике повышенной проходимости НИВА-БРОНТО.
В 15:40 спасатели прибыли в село. Преодолев многокилометровый путь до районного центра, в 18:25 малышку и ее отца доставили в больницу и передали врачам.
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