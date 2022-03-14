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Спасатели помогли доставить ребенка в больницу в Костанайской области

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14 марта в 11:30 на пульт  «112» поступило сообщение от акима Кабыргинского сельского округа о том, что в селе Кабырга болеет полуторагодовалая девочка.

У ребёнка повышенная температура. Ей требовалась срочная медицинская помощь.

Село Кабырга находится в 70 км от районного центра. В связи с буранами дороги к населенному пункту замело снегом.

В 12:05 к месту вызова направились сотрудники ОЧС Амангельдинского района  на специальной технике повышенной проходимости НИВА-БРОНТО.

В 15:40 спасатели прибыли в село. Преодолев многокилометровый  путь до районного центра, в 18:25 малышку и ее отца доставили в больницу и передали врачам.

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