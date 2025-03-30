Сегодня в Костанае произошел пожар на территории одного из предприятий в микрорайоне Узкая Колея. Сообщение о возгорании поступило на пульт 112, после чего к месту происшествия были оперативно направлены пожарные расчеты.
По прибытию огнеборцы установили, что горят старые автомобильные покрышки. Горение сопровождалось выделением густого черного дыма.
Удалось оперативно ликвидировать возгорание, не допустив распространение огня на соседние складские помещения. Жертв и пострадавших нет. Причина устанавливается.
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