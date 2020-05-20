Спасатели предупреждают. Начинается сезон открытых окон

Сотрудники ДЧС обратились к жителям региона с призывом внимательнее следить за своими детьми. Только в прошлом году на территории Костанайской области зафиксировали 10 случаев выпадения детей из окон. Два из них оказались летальными, передает alau.kz

Несмотря на пасмурность, на следующей неделе прогнозируют солнечные и теплые дни. Но с установлением практически летней погоды учащается угроза выпадения детей из окон. Число таких случаев в Казахстане растет ежегодно. И если в 2017 году эта цифра была более 80, то в 2019 она превысила сотню. Схожую тенденцию можно проследить и в нашем регионе.

«В прошлом 2019 году на территории области зафиксированы 10 случаев выпадения детей из окон. Это дети 2-х летнего, 5-летнего возраста и трое юношей 17 лет. Из них было травмировано 8 человек, погибло 2,»- привела данные Орынкыз Мендыбаева, заместитель начальника управления ДЧС Костанайской области.

В этом году на территории Костанайской области уже произошло 2 подобных случая. Один из них в Костанае. Мальчик 6 лет около полуночи выпал из окна второго этажа. Взрослые, которые находились в это время в квартире, о произошедшем узнали от самого ребенка. Он сумел подняться после падения, и самостоятельно вернуться домой. Еще один случай произошел в одном из районов.

«В городе Житикара 2-летний ребенок выпал с балкона. Взрослые находились в соседних комнатах. Повезло, что возле балкона были деревья. И он небольшие получил травмы,»- прокомментировала Орынкыз Мендыбаева.

Оба ребенка получили увечья средней степени тяжести и находятся под наблюдением врачей. Основные причины несчастных случаев, как и в приведенных примерах — оставление детей без присмотра взрослых. Любознательность ребенка заставляет его забираться на подоконник по стоящим рядом предметам — тумбам и стульям. Но иногда к пребыванию на подоконнике детей приучают сами родители.

«Родители ставят на подоконник, прощаются с бабушкой, дедушкой, с одним из родителей. Поэтому ребенок думает, что возможно вставать на подоконник также,»- сказала заместитель начальника управления.

Чтобы избежать несчастья, сотрудники департамента по ЧС просят родителей быть более бдительными и ставить замки на окна. Вместе с тем проводится работа и с председателями ПКСК. В жилых домах намерены вывешивать листовки с мерами безопасности для жителей многоэтажек.

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