Спасатели предупреждают об ухудшении погоды в Костанайской области

По данным Филиала РГП «Казгидромет» 2021 года 22 февраля наблюдается резкое понижение температуры воздуха ниже -30 градусов.
Департамент по чрезвычайным ситуациям убедительно рекомендует гражданам следить за метеорологическими сводками, не выезжать за пределы населенных пунктов при ухудшении погодных условий и введении ограничений движения автотранспорта на автодорогах области.
Чтобы не допустить переохлаждения и обморожения на сильном морозе, рекомендуется следовать простым правилам:
- носить свободную, многослойную одежду;
- уделять особое внимание теплой обуви.
- не выходить на мороз без перчаток, варежек, шапки и шарфа;
- избегать контакта оголенных участков кожи с металлом;
- отказаться от металлических (в т.ч. золотых, серебряных) украшений -колец, серег и т.д.;
- по возможности пользоваться помощью друга — следить за лицом, особенно за ушами, носом и щеками, за любыми заметными изменениями в цвете кожных покровов друг у друга;
- не позволять обмороженному месту снова замерзнуть — это вызовет куда более значительные повреждения кожи;
- при ощущении переохлаждения или замерзания конечностей, необходимо как можно скорее зайти в любое теплое место (магазин, кафе, подъезд), чтобы согреться и осмотреть потенциально уязвимые для обморожения места;
Вероятность обморожения на ветру значительно выше.
Если Вы попали в чрезвычайное положение, звоните в службу спасения на телефон «112» доступный во всех регионах страны.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области