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Спасатели предупреждают рыбаков об опасности весеннего льда

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Спасатели начали предупреждать рыбаков об опасности весеннего льда. Пока температура не позволяет льду истончиться до критического уровня. Однако, по словам служб, это может произойти в любой момент, передает alau.kz

Спасатель Михаил хорошо знает, как передвигаться по весеннему льду. Идти нужно скользящим шагом и обходить темные пятна, которые и есть самое опасное место на реке в это время года. Но таких правил придерживаются не все.

«Случаи всякие бывали. За многолетнюю практику много случаев было, что рыбак с утра проходит – лед еще крепкий. Назад возвращается и проваливается. Случаи такие были, что люди погибали. Хотя возвращались по своей же тропе,»- сообщил Михаил Югай, главный спасатель спасательного подразделения города Костанай.

Сейчас толщина льда в среднем достигает 30-40 сантиметров. Но от критического уровня его отделяет совсем немного: от 10 до 15 сантиметров. При истончении льда до такой степени он становится нестабильным и может привести к провалам в воду.

«Хочу обратить внимание жителей области на то, что начинается паводковый сезон. Возможно резкое таяние льда. Соответственно лед будет хрупкий. Просьба большая не выходить на лед в данный период. Так как это связано с опасностью для жизни,»- обратился Канат Каибжанов, начальник отдела департамента по ЧС Костанайской области.

Спасатели будут выходить на профилактические рейды по весеннему льду каждую неделю. Всем встреченным рыбакам будут розданы предупредительные листовки с описанием мер безопасности.

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