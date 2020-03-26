Спасатели предупреждают рыбаков об опасности весеннего льда

Спасатели начали предупреждать рыбаков об опасности весеннего льда. Пока температура не позволяет льду истончиться до критического уровня. Однако, по словам служб, это может произойти в любой момент, передает alau.kz

Спасатель Михаил хорошо знает, как передвигаться по весеннему льду. Идти нужно скользящим шагом и обходить темные пятна, которые и есть самое опасное место на реке в это время года. Но таких правил придерживаются не все.

«Случаи всякие бывали. За многолетнюю практику много случаев было, что рыбак с утра проходит – лед еще крепкий. Назад возвращается и проваливается. Случаи такие были, что люди погибали. Хотя возвращались по своей же тропе,»- сообщил Михаил Югай, главный спасатель спасательного подразделения города Костанай.

Сейчас толщина льда в среднем достигает 30-40 сантиметров. Но от критического уровня его отделяет совсем немного: от 10 до 15 сантиметров. При истончении льда до такой степени он становится нестабильным и может привести к провалам в воду.

«Хочу обратить внимание жителей области на то, что начинается паводковый сезон. Возможно резкое таяние льда. Соответственно лед будет хрупкий. Просьба большая не выходить на лед в данный период. Так как это связано с опасностью для жизни,»- обратился Канат Каибжанов, начальник отдела департамента по ЧС Костанайской области.

Спасатели будут выходить на профилактические рейды по весеннему льду каждую неделю. Всем встреченным рыбакам будут розданы предупредительные листовки с описанием мер безопасности.

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