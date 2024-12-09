В Костанайской области сотрудники МЧС при пожаре спасли женщину и эвакуировали 15 человек.
В 11 микрорайоне в Житикаре в пятиэтажном жилом доме произошел пожар в квартире на первом этаже.
«Оперативно прибыв к месту вызова пожарные поспешили в горящую квартиру, где происходило горение мебели и личных вещей. Несмотря на сильное задымление и высокую температуру, пожарным удалось быстро обнаружить хозяйку квартиры и вынести её на улицу. После чего спасатели оказали пострадавшей первую доврачебную помощь и передали прибывшим сотрудникам скорой медицинской службы», — сообщает пресс-служба ДЧС Костанайской области.
Силами МЧС по лестничному маршу эвакуировано 15 человек, из них 5 детей.