В Костанайской области сотрудники МЧС при пожаре спасли женщину и эвакуировали 15 человек.

В 11 микрорайоне в Житикаре в пятиэтажном жилом доме произошел пожар в квартире на первом этаже.

«Оперативно прибыв к месту вызова пожарные поспешили в горящую квартиру, где происходило горение мебели и личных вещей. Несмотря на сильное задымление и высокую температуру, пожарным удалось быстро обнаружить хозяйку квартиры и вынести её на улицу. После чего спасатели оказали пострадавшей первую доврачебную помощь и передали прибывшим сотрудникам скорой медицинской службы», — сообщает пресс-служба ДЧС Костанайской области.

Силами МЧС по лестничному маршу эвакуировано 15 человек, из них 5 детей.

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