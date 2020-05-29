Спасатели проводят рейды по «диким» пляжам в Костанае

Костанайские спасатели готовятся к совместным с полицией рейдам в местах, запрещенных для купания. Отдыхающих предупреждают, что за игнорирование запрета их будут штрафовать, передает alau.kz

С прошлого лета от установленных знаков, запрещающих купание в ряде водоемов, остались единицы. В этом году пришлось снова поставить 10 табличек. Одна из них на Гагаринской плотине.

«Сами видите, сегодня здесь знак есть. Буквально в вечернее время их ломают. Вот этот знак на моей памяти, как мы установили в конце апреля, второй или третий раз поменяли. Местные жители и гости города просто игнорируют и вот такие знаки выкидывают»,- поделился заместитель начальника Департамента ЧС Костанайской области Ризабек Кабылбеков.

Для надежности контроля за отдыхающими спасатели выходят в постоянные рейды на «дикие» пляжи. Сегодня, осмотрев прибрежную линию, они встретили людей только на разрешенном центральном пляже. Впрочем, даже это удивительно. Ведь судя по холодному ветру, погода сегодня не для купания. Но патруль все равно проводит обязательный контроль территории.

«Мы будем приглашать для совместного патрулирования сотрудников департамента полиции, которые будут составлять административный протокол для лиц, которые будут употреблять на берегу водоемов спиртные напитки, а также по нарушениям правил нахождения на воде, купания в запрещенных местах»,- предупредил Ризабек Кабылбеков.

Но не только за купающимися будут наблюдать сотрудники патруля. Под пристальным вниманием окажутся и рыбаки, которые плавают на лодках без должного оснащения. За выход на воду без технических и спасательных средств им грозит штраф больше 27 тысяч тенге.

«В прошлом году у нас было более 49 материалов. Это отсутствие спасательных жилетов, регистрации и комплектации техническими средствами: якорным устройством, черпаками, огнетушителями и так далее»,- сообщил Юрий Стряпчев, инспектор отдела инспекции транспортного контроля Костанайской области.

Начало этого года уже ознаменовалось 9 административными делами. Нарушители на малогабаритных лодках не имели в наличии ни жилетов, ни якорей.

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