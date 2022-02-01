Спасатели в буран доставали беременную в больницу в Костанайской области

Спасатели транспортировали беременную женщину в больницу в Костанайской области, сообщила пресс-служба ГУ СПиАСР ДЧС Костанайской области, передает http://alau.kz.

Днем 31 января в дежурную часть оперативно-спасательного отряда поступил сигнал о том, что требуется срочная транспортировка беременной женщины в больницу, из поселка Мирный, который находится вблизи Аркалыка.

Сотрудники спасательного подразделения выехали к месту вызова на автомобиле высокой проходимости. По словам женщины из-за сильной метели и высоких сугробов без помощи спасателей было бы трудно добраться до больницы. Через полтора часа после поступления обращения, спасатели вместе с сотрудниками скорой помощи транспортировали женщину в аркалыкскую городскую больницу, для оказания необходимой квалифицированной помощи.

Спасатели предупреждают жителей дальних уголков области следить за прогнозом погоды, обильные снегопады могут затруднить путь. В такую погоду лучше не покидать пределы своего жилья и не планировать дальние поездки.

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