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Спасатели вытащили водителя из застрявшего трактора

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Инцидент произошёл 11 апреля, сообщает пресс-служба ДЧС Костанайской области. В 17:30 на пункт связи отдела по ЧС Амангельдинского района поступило сообщение о том, что застрял трактор главы одного из крестьянских хозяйств.

Мужчина двигался в сторону села Байгабыл через плотину Карабогет, чтобы отвезти своих детей школьного возраста домой, но на обратном пути на плотине, его трактор застрял в воде. Предварительно, мужчина выбрался из кабины и пытался самостоятельно вытащить трактор, но это ему не удалось.

«Пришлось позвать на помощь сельчан, те, в свою очередь, прибыли на двух тракторах. Испробовав множество попыток вызволить мужчину из беды, оказалось безрезультатно, и в итоге они обратились за помощью в службу 112. На место происшествия прибыли сотрудники ОЧС и пожарной части, привлекли силы местного ТОО.  Трактор благополучно вытащили, мужчина в медицинской помощи не нуждался», — отметили в ДЧС.

Спасатели предупреждают, в случае возникновения чрезвычайной ситуации, необходимо звонить на круглосуточный единый номер службы спасения «112» или по номеру «101».

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