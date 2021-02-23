Спасательную операцию провели в Костанайской области — фото

Как сообщает пресс-служба ДЧС Костанайской области, в 8:15 на пункт связи ОЧС Наурзумского района поступило сообщение о том, что на участке областного значения Аулиеколь-Жолдама из-за сильной метели машина марки Chevrolet Niva съехала в кювет, в салоне находились четыре человека.

Спасатели выехали на вахтовой грузовой машине марки Камаз Кунг высокой проходимости в составе четырех человек личного состава. По словам спасателей, последовательность событий происходила так. Пассажиры двигались по маршруту Торгай в сторону Костаная, водитель из-за плохой видимости в связи с бураном не смог справится с управлением и съехал кювет. Машина застряла в 15-20 км от села Дамды. Не растерявшись, они тут же набрали 112 и вышли на ОЧС Наурзумского района.

«От села Караменды до Дамды ехать около 200 км, а спасательную операцию провести нужно быстро и заблагавременно. Тогда сконцентрировав все силы, направили на место происшествия спасателей Аулиекольского района. К 11:15 они уже были на месте и отбуксировали машину на трассу.

Плохие погодные условия, метель, буран и метровые сугробы осложнили путь обратно, но несмотря на это спасатели благополучно доставили спасенных в село Аулиеколь. Пострадавших и тех, кто нуждался в медицинской помощи не оказалось, было только сильное желание вернуться домой», — говорится в сообщении ДЧС.

Спасатели в очередной раз предупреждают население при получении штормовых предупреждений ограничить выезда за пределы населенных пунктов.

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