Спасательные операции провели на автодорогах Костанайской области

В ночь с 1 по 2 января 2020 года подразделениями ДЧС Костанайской области проведены аварийно — спасательные работы на автодорогах республиканского значения, сообщила пресс-служба ДЧС области.

На очищенные участки дорог были отбуксированы 2 ед. техники, эвакуированы 12 человек из них 2 детей.

Для проведение аварийно-спасателных работ привлечены 3 единицы техники и 10 человек личного состава.

ДЧС Костанайской области рекомендует гражданам следить за изменениями погоды, метеорологическими сводками, sms — оповещением.

При возникновении ЧС звонить по номеру 112 или 101.