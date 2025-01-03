В Костанайской области спасатели МЧС пришли на помощь застрявшим в снежном плену, сообщает пресс-служба ДЧС области.
В Карасуском районе в 10 км от села Новоселовка, легковой автомобиль, в котором находились 5 человек, попал в снежный занос. Спасатели освободили из снежного плена транспортное средство, а пассажиров доставили до с.Новоселовка. Медицинская помощь им не потребовалась.
В Карасуском районе на трассе Карасу — Б.Чураковка пять легковых автомобилей в котором находились 13 человек попали в снежный занос.
Спасатели поспешили на помощь и из снежного плена освободили легковые автомобили, а пассажиров доставили до очищенного участка, дальше они на машинах продолжили движение.
Медицинская помощь им не потребовалась.