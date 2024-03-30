Спасено 725 человек — ДЧС Костанайской области

В южных регионах области продолжаются активные противопаводковые мероприятия. Главная цель спасателей — сохранить жизни людей, поэтому основные силы направлены на эвакуацию населения из зон подтопления талыми водами.

Спасено людей – 725 (из них 233 детей), из них авиацией – 492

г. Аркалык – 357 человек;

Амангельдинский район –195 человек;

Жангельдинский район – 173 человека.

В настоящее время ожидают спасение еще 782 человек (из них 37 детей), авиацией — 782.

Эвакуация населения проводится по воздушному маршу, с использованием плавательных средств, а также на автотранспорте высокой проходимости ТРЭКОЛ, Шерп.

Всего имеются 15 переливов на автодорогах области: 2 а/д республиканского значения, 5 а/д областного значения и 8 а/д местного значения.

Всего по области откачено воды за период паводка около 516 тыс. м3, за истекшие сутки 3 тыс. м3.

Уложено мешкотары за период паводка более 9,6 тыс. мешков мешков.

Отсыпано инертных материалов за период паводка (тонн) 630 тонн.

Проводится работа по информированию населения области о мерах безопасности и правилах поведения при паводке через социальные сети и СМИ.

В целях предупреждения населения об угрозе чрезвычайных ситуаций и происшествий в СМИ, а также на мобильные телефоны граждан направляются СМС-сообщения о штормовом предупреждении.

Решением акимов города Аркалык, Амангельдинского и Джангельдинского районов объявлены чрезвычайные ситуации местного масштаба природного характера.

Функционируют республиканский и областной оперативные штабы, включая представителей Департамента полиции Костанайской области и службу психологической помощи.

Открыты телефон горячей линии на базе областного и республиканского штаба.

Продолжается круглосуточный мониторинг паводкоопасных населённых пунктов, рек и озер в городах Аркалык и Житикара, Амангельдинском, Джангельдинском, Б. Майлина районах.

Всего на всех участках задействованы силы и средства в количестве 1265 человек, 482 единиц техники, 146 мотопомпы, 24 плавательных средства, 4 воздушных судна.

В южных регионах области продолжаются активные противопаводковые мероприятия.

Главная цель спасателей — сохранить жизни людей, поэтому основные силы направлены на эвакуацию населения из зон подтопления талыми водами.

С начала паводка спасено 725 человек, в том числе 233 ребенка.

В настоящее время ожидают спасение еще 782 человек, из них 37 детей, авиацией — 782

Эвакуация населения проводится по воздушному маршу, с использованием плавательных средств, а также на автотранспорте высокой проходимости ТРЭКОЛ, Шерп.

Всего имеются 15 переливов на автодорогах области. Всего по области откачено воды за период паводка около 516 тысяч кубометров. Уложено мешкотары за период паводка более 9,6 тысяч мешков.

Отсыпано инертных материалов за период паводка 630 тонн.

Решением акимов города Аркалык, Амангельдинского и Джангельдинского районов объявлены чрезвычайные ситуации местного масштаба природного характера.

Функционируют республиканский и областной оперативные штабы, включая представителей Департамента полиции Костанайской области и службу психологической помощи.

Открыты телефон горячей линии на базе областного и республиканского штаба.

Продолжается круглосуточный мониторинг паводкоопасных населённых пунктов, рек и озер в городах Аркалык и Житикара, Амангельдинском, Джангельдинском, Б. Майлина районах.

Всего на всех участках задействованы силы и средства в количестве 1265 человек, 482 единиц техники, 146 мотопомпы, 24 плавательных средства, 4 воздушных судна.

В мероприятии участвуют спасательные подразделения МЧС, местных исполнительных органы, МВД, МО, включая дополнительно привлеченные силы и средства МЧС из Кызылординской области и воинской части 52859 МЧС РК г. Караганды.

До начала паводкового периода Департаментом по ЧС Костанайской области проводились превентивные противопаводковые мероприятия. По возведению и укреплению дамб, защитных валов, устройству водопропускных труб, очистке арычной системы, вывозу снега, бурению лунок и взрывные работы на реках области, что привело к минимизации паводковых угроз и не дает усугубиться обстановке Противопаводковые мероприятия продолжаются.

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