Спасибо, доктор: Бибисара Абдурахманова





В преддверии Дня медицинского работника хочу от всего сердца выразить искреннюю благодарность опытной акушерке Костанайской областной больницы Бибисаре Абдурахмановой.

Спасибо Вам за высокий профессионализм, заботу и поддержку в один из самых важных дней моей жизни. Благодаря Вашему опыту, спокойствию и внимательному отношению появление моей долгожданной дочери на свет прошло благополучно.

Я никогда не забуду Вашу доброту, чуткость и уверенность, которые помогли мне в этот непростой, но одновременно счастливый момент. Ваше участие, забота и поддержка стали для меня настоящей опорой.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, профессиональных успехов и благодарных пациентов. Спасибо за Ваш бесценный труд и за то, что помогаете приходить в этот мир новым жизням!

С уважением и благодарностью.

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