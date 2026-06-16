Спасибо, доктор: Бибисара Абдурахманова

В преддверии Дня медицинского работника хочу от всего сердца выразить искреннюю благодарность опытной акушерке Костанайской областной больницы Бибисаре Абдурахмановой.
Спасибо Вам за высокий профессионализм, заботу и поддержку в один из самых важных дней моей жизни. Благодаря Вашему опыту, спокойствию и внимательному отношению появление моей долгожданной дочери на свет прошло благополучно.
Я никогда не забуду Вашу доброту, чуткость и уверенность, которые помогли мне в этот непростой, но одновременно счастливый момент. Ваше участие, забота и поддержка стали для меня настоящей опорой.
Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, профессиональных успехов и благодарных пациентов. Спасибо за Ваш бесценный труд и за то, что помогаете приходить в этот мир новым жизням!
С уважением и благодарностью.
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