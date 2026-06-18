Спасибо, доктор: благодарность детскому гематологу Роману Шиналиеву

В преддверии Дня медицинского работника жители региона продолжают делиться историями о врачах, которые помогают детям и поддерживают семьи в непростые моменты.
Слова искренней благодарности в адрес детского гематолога Романа Ахановича Шиналиева направила жительница региона Динара Т. По ее словам, когда ребенок сталкивается с болезнью, для родителей особенно важно встретить специалиста, которому можно полностью доверять.
«Для нашей семьи таким врачом стал Роман Аханович. Это не только высококвалифицированный специалист, но и человек с большим сердцем», — говорится в обращении.
Автор письма отмечает, что врач всегда внимательно относится как к маленьким пациентам, так и к их родителям, умеет поддержать, подробно объяснить ситуацию и вселить уверенность.
Особую признательность Динара выразила за человеческое отношение и искреннюю заботу о детях.
«Для него каждый маленький пациент — это не просто история болезни, а ребенок, которому нужна помощь и забота», — подчеркивает она.
Также автор обращения поблагодарила коллектив педиатрического отделения, отметив работу медицинских сестер, санитарок и всего персонала.
«Спасибо медсёстрам, санитарочкам и всему персоналу за вашу доброту и заботу о детях», — написала Динара.
В завершение она пожелала медицинским работникам крепкого здоровья, благополучия и успехов в их важном и ответственном труде.
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