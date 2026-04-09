USD 489.39 EUR 567.5 RUB 6.69

Спасибо, доктор: семья Жуламановых поблагодарила Вячеслава Дмитриевича за помощь на пути к родительству

— Сегодня, 09:22
Изображение для новости: Спасибо, доктор: семья Жуламановых поблагодарила Вячеслава Дмитриевича за помощь на пути к родительству

pixabay.com


В преддверии Дня медицинского работника жители Костанайской области продолжают делиться словами благодарности в адрес врачей, которые сыграли важную роль в их жизни.

С искренней признательностью к врачу Вячеславу Дмитриевичу обратились Ербол и Диана Жуламановы. По словам супругов, именно с этим специалистом они планировали обе беременности, а первую беременность врач сопровождал от начала до самого рождения ребенка.

Изображение 2 для Спасибо, доктор: семья Жуламановых поблагодарила Вячеслава Дмитриевича за помощь на пути к родительству

 

«Благодаря Вашему профессионализму, внимательности и поддержке наша семья обрела самое большое счастье — мы стали родителями», — говорится в обращении.

Семья отмечает, что на протяжении всего пути врач был рядом, помогая справляться с волнением и поддерживая в самые важные моменты.

 

«Спасибо за уверенность, которую Вы дарили в самые волнительные моменты, за заботу, чуткость и искреннее отношение к своим пациентам», — пишут супруги.

Ербол и Диана подчеркивают, что навсегда останутся благодарны врачу за помощь на пути к родительству и за самое ценное, что есть в их жизни — их детей.

«Мы бесконечно благодарны Вам за наш путь к родительству и за самое ценное, что есть в нашей жизни — наших детей», — отметили авторы письма.

Слова благодарности супруги адресовали Вячеславу Дмитриевичу с пожеланиями крепкого здоровья, благополучия и дальнейших профессиональных успехов.



Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.