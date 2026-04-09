Спасибо, доктор: семья Жуламановых поблагодарила Вячеслава Дмитриевича за помощь на пути к родительству

В преддверии Дня медицинского работника жители Костанайской области продолжают делиться словами благодарности в адрес врачей, которые сыграли важную роль в их жизни.
С искренней признательностью к врачу Вячеславу Дмитриевичу обратились Ербол и Диана Жуламановы. По словам супругов, именно с этим специалистом они планировали обе беременности, а первую беременность врач сопровождал от начала до самого рождения ребенка.
«Благодаря Вашему профессионализму, внимательности и поддержке наша семья обрела самое большое счастье — мы стали родителями», — говорится в обращении.
Семья отмечает, что на протяжении всего пути врач был рядом, помогая справляться с волнением и поддерживая в самые важные моменты.
«Спасибо за уверенность, которую Вы дарили в самые волнительные моменты, за заботу, чуткость и искреннее отношение к своим пациентам», — пишут супруги.
Ербол и Диана подчеркивают, что навсегда останутся благодарны врачу за помощь на пути к родительству и за самое ценное, что есть в их жизни — их детей.
«Мы бесконечно благодарны Вам за наш путь к родительству и за самое ценное, что есть в нашей жизни — наших детей», — отметили авторы письма.
Слова благодарности супруги адресовали Вячеславу Дмитриевичу с пожеланиями крепкого здоровья, благополучия и дальнейших профессиональных успехов.
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