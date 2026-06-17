Спасибо, доктор: человечность и профессионализм Артема Гусаченко





В преддверии Дня медицинского работника жители региона продолжают делиться историями о врачах, которые оставили в их жизни особый след не только благодаря профессионализму, но и человеческому отношению.

Слова искренней благодарности адресованы Гусаченко Артему Васильевичу, который помог участнице спортивного забега в непростой момент.

По словам автора обращения, на старт она вышла после нескольких дней болезни. Высокая температура, слабость и отсутствие сил могли стать причиной отказа от участия в соревнованиях, однако забег был для нее очень важен.

«Каждый метр давался через огромное усилие. Казалось, что организм уже давно сказал „стоп“, а я продолжала бежать только благодаря силе воли», — вспоминает она.

После пересечения финишной черты состояние женщины резко ухудшилось. Именно тогда рядом оказался Артем Васильевич. Несмотря на то, что они не были знакомы, врач не остался в стороне, поинтересовался самочувствием и оказал необходимую помощь.

Автор обращения отмечает, что в тот момент это было намного больше, чем просто медицинская поддержка.

«Это было проявление настоящей человечности. Когда тебе плохо, особенно ценно встретить человека, который видит не просто пациента или участника соревнований, а человека, которому нужна помощь», — говорится в благодарности.

Спустя время эта история по-прежнему остается в памяти женщины как пример неравнодушия, доброты и высокого профессионализма.

«Спасибо Вам за то, что остаетесь врачом не только по профессии, но и по призванию. За готовность помочь даже совершенно незнакомому человеку. Именно благодаря таким людям появляется вера в то, что человечность, забота и сострадание всегда будут важнее любых обстоятельств», — отмечает автор обращения.

Автор, Алена Золина

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