Спасибо, доктор: человечность и профессионализм Артема Гусаченко

В преддверии Дня медицинского работника жители региона продолжают делиться историями о врачах, которые оставили в их жизни особый след не только благодаря профессионализму, но и человеческому отношению.
Слова искренней благодарности адресованы Гусаченко Артему Васильевичу, который помог участнице спортивного забега в непростой момент.
По словам автора обращения, на старт она вышла после нескольких дней болезни. Высокая температура, слабость и отсутствие сил могли стать причиной отказа от участия в соревнованиях, однако забег был для нее очень важен.
«Каждый метр давался через огромное усилие. Казалось, что организм уже давно сказал „стоп“, а я продолжала бежать только благодаря силе воли», — вспоминает она.
После пересечения финишной черты состояние женщины резко ухудшилось. Именно тогда рядом оказался Артем Васильевич. Несмотря на то, что они не были знакомы, врач не остался в стороне, поинтересовался самочувствием и оказал необходимую помощь.
Автор обращения отмечает, что в тот момент это было намного больше, чем просто медицинская поддержка.
«Это было проявление настоящей человечности. Когда тебе плохо, особенно ценно встретить человека, который видит не просто пациента или участника соревнований, а человека, которому нужна помощь», — говорится в благодарности.
Спустя время эта история по-прежнему остается в памяти женщины как пример неравнодушия, доброты и высокого профессионализма.
«Спасибо Вам за то, что остаетесь врачом не только по профессии, но и по призванию. За готовность помочь даже совершенно незнакомому человеку. Именно благодаря таким людям появляется вера в то, что человечность, забота и сострадание всегда будут важнее любых обстоятельств», — отмечает автор обращения.
Автор, Алена Золина
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