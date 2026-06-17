Спасибо, доктор: хирург Тимур Алибаев спас пациентке жизнь





В преддверии Дня медицинского работника жительница Костаная Анастасия Колесниченко выразила искреннюю благодарность хирургу Костанайской областной больницы Тимуру Хусаиновичу Алибаеву.

По словам пациентки, в марте 2025 года она поступила в хирургическое отделение с тяжёлым диагнозом — острый панкреонекроз.

«Моя жизнь буквально висела на волоске. Тимур Хусаинович и весь коллектив отделения сделали всё возможное, чтобы спасти меня. Благодаря их профессионализму, знаниям и самоотверженности сегодня я нахожусь в состоянии ремиссии», — рассказала Анастасия.

Она отметила, что даже после завершения лечения врач остаётся на связи и всегда готов помочь советом и поддержкой.

«Хочется поблагодарить Тимура Хусаиновича за его человеческое отношение, внимание и душевную теплоту. Спасибо за подаренную вторую жизнь!» — говорится в обращении.

Слова благодарности врачу также выразила семья Анастасии Колесниченко.

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