Спасибо, доктор: пациентка поблагодарила мануального терапевта Сергея Барибана

В преддверии Дня медицинского работника жители региона продолжают делиться историями благодарности в адрес специалистов, которые помогли им вернуть здоровье и качество жизни.
Слова искренней признательности в адрес мануального терапевта Сергея Викторовича Барибана выразила его пациентка Индира. По её словам, благодаря профессионализму врача удалось справиться с проблемами позвоночника и вновь обрести радость движения.
«Ваш профессионализм и глубокое понимание своего дела заслуживают самого высокого признания. Всем, кто столкнулся с проблемами спины и ищет надёжного специалиста, я теперь с уверенностью рекомендую именно вас как мануального терапевта высочайшего уровня», — говорится в обращении.
Автор письма отмечает не только высокий уровень профессиональной подготовки специалиста, но и его внимательное отношение к пациентам.
«Спасибо за ваши золотые руки, чуткость и возвращённую радость движения», — пишет Индира.
В завершение пациентка пожелала Сергею Викторовичу крепкого здоровья, благополучия и дальнейших профессиональных успехов, выразив благодарность за помощь и поддержку.
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