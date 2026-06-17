Спасибо, доктор: пациентка поблагодарила мануального терапевта Сергея Барибана





В преддверии Дня медицинского работника жители региона продолжают делиться историями благодарности в адрес специалистов, которые помогли им вернуть здоровье и качество жизни.

Слова искренней признательности в адрес мануального терапевта Сергея Викторовича Барибана выразила его пациентка Индира. По её словам, благодаря профессионализму врача удалось справиться с проблемами позвоночника и вновь обрести радость движения.

«Ваш профессионализм и глубокое понимание своего дела заслуживают самого высокого признания. Всем, кто столкнулся с проблемами спины и ищет надёжного специалиста, я теперь с уверенностью рекомендую именно вас как мануального терапевта высочайшего уровня», — говорится в обращении.

Автор письма отмечает не только высокий уровень профессиональной подготовки специалиста, но и его внимательное отношение к пациентам.

«Спасибо за ваши золотые руки, чуткость и возвращённую радость движения», — пишет Индира.

В завершение пациентка пожелала Сергею Викторовичу крепкого здоровья, благополучия и дальнейших профессиональных успехов, выразив благодарность за помощь и поддержку.

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